Секреты французского воспитания: отец поделился своими методами и результатами их использования

Папа, которого зовут Патрик Коулман, решил применить на своих детях французский метод воспитания. Мужчина был настолько поражен результатом, что решил им поделиться.

За основу Патрик взял книгу Памелы Друкерман "Французское воспитание". По его мнению, эта литература является причиной того, что французы имеют наиболее воспитанных и вежливых детей. Именно поэтому мужчина захотел применить методы автора на своих детях.

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Как воплощал свой план

Отец обнаружил, что есть 2 основных тактики: "не позволять детям быть в центре внимания" и "разговаривать с ними как со взрослыми". Он пояснил, что обычно не делал этого, потому что не имел надежных исследований, которые бы поддерживали эти идеи. Несмотря на это Патрик Коулман решил попробовать.

Мужчина сообщил, что ранее он немедленно и постоянно удовлетворял все потребности детей. Однако теперь он начал им говорить, что надо ждать и терпеть. Сначала Патрику было сложно, пока его сыновья не поняли, что папа не будет уступать, чтобы чем быстрее выполнить их требования. После этого дети начали сидеть рядом и спокойно ждать, пока он закончит все, что должен был сделать.



Говорить с детьми, как со взрослыми / Фото CHOC Children's Blog

Также он отметил, что никогда раньше не разговаривал со своими мальчиками, как со взрослыми, но это работает. Он сомневался, что мог бы быть "французским папой" постоянно, но ему понравилась идея взрослого разговора, поэтому пообещал себе придерживаться метода и дальше.

Советы из книги, которые помогут воспитывать детей:

• Моделируйте хорошее поведение своего ребенка на ранних этапах, будучи вежливым с ним.

• Наблюдайте за своими детьми, чтобы узнать, что они переживают.

• Пусть ребенок спит с открытыми жалюзи или шторами, чтобы он понимал, когда дневной, а когда ночной сон.

• Научитесь "делать паузы" на 5 минут, когда ребенок начинает плакать ночью, чтобы он мог попытаться самостоятельно заснуть.

• Позволяйте только один послеобеденный перекус. Это учит детей терпению и самоконтролю, а также они будут голодные, когда наступит время еды.

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• Кормите детей по тому же графику, что и других членов семьи. Вместо того чтобы кормить их по требованию.

• Не бросайте все в момент, когда ребенок "требует" вас. Спокойно объясните, что сначала нужно закончить то, что делаете.

• Не позволяйте ребенку перебивать вас и не перебивайте его.