Неудивительно, что все родители хотят, чтобы их дети занимались спортом. Но как поощрять их к активности, не делая это сферой стресса или хлопот? Эти советы экспертов могут помочь.

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Принуждать не стоит

Если вы будете подталкивать своего ребенка к тому виду спорта, которым он на самом деле не хочет заниматься, это не будет работать, говорит психолог клинического спорта и доцент медицинского колледжа Висконсина Мэтью Мирвик.

Он рекомендует дать ребенку на выбор несколько различных видов деятельности. Например, если ребенок не увлекается командными видами спорта, такими как футбол или баскетбол, вы можете предложить скейтбординг или йогу.



Дайте ребенку возможность самому выбрать вид спорта / Фото pexels

Важно хвалить

Как отмечают в Американской академии педиатрии, дети, которые достигают подросткового возраста, как правило, полностью отказываются от спорта, если у них нет высокой конкуренции. Поэтому доктор Мирвик советует объяснить им, что в командных видах спорта они не могут контролировать исход игры. Однако, от них зависит то, насколько они будут стараться.

И не зависимо от того, выиграл ваш ребенок или нет, похвалите его за сам процесс. Скажите ему что-то вроде: "Мне нравится сколько попыток ты сегодня сделал", или "Приятно видеть, как ты там веселишься с друзьями".



Хвалите ребенка за сам процесс / Фото unsplash

Сделайте это семейной деятельностью

Если взрослые выходят на пробежку так, будто для галочки, или рассматривают это, как некую сложную обязательную работу, дети заметят это безрадостное отношение к физическим упражнениям , объясняет диетолог Кристи Харрисон.

, объясняет диетолог Кристи Харрисон. Именно поэтому эксперты рекомендуют найти такие занятия, которыми можно заниматься всей семьей и которые будут приносить много радостей для всех членов семьи. Как отметил доктор Мирвик, его дети с нетерпением ждут семейных танцевальных вечеринок.

и которые будут приносить много радостей для всех членов семьи. Как отметил доктор Мирвик, его дети с нетерпением ждут семейных танцевальных вечеринок. Хорошим вариантом также могут стать семейные пешие прогулки, катание на велосипеде или любые другие виды активности для всей семьи.



Сделайте спорт семейным делом / Фото pexels