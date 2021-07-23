Учит бриться и менять шины: американец создает видео для детей, которые растут без отца

Американец Роберт Кенни создал Youtube-канал, который назвал "Dad, how do I?". Он предназначен для детей, которые растут без отца.

В своих видео Роберт раскрывает темы, которые чаще всего детям объясняет именно отец. Например, учит бриться, гладить, завязывать галстук, чинить туалет и менять шины.

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Мать пила, а отец отказался воспитывать детей, когда Роберт еще был маленьким. Поэтому мальчику пришлось всему учиться самостоятельно.

Во время карантина из-за пандемии COVID-19 у мужчины появилось время помочь детям, которые растут в неполных семьях. Для этого он создал канал на Youtube.

Только за первый месяц на его страницу подписались около 1,6 миллиона пользователей. Для Роберта это было полной неожиданностью.

Смотрите видео с канала "Dad, how do I?: