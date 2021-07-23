У своїх відео Роберт розкриває теми, які найчастіше дітям пояснює саме батько. Наприклад, вчить голитися, гладити, зав'язувати краватку, лагодити туалет і міняти шини.

Цікаво Дівчина показала фото з батьком на американських гірках: чому з нього почали робити меми

Мати пила, а батько відмовився виховувати дітей, коли Роберт ще був маленьким. Тому хлопчику довелося всьому вчитися самостійно.

Під час карантину через пандемію COVID-19 у чоловіка з'явився час допомогти дітям, які ростуть в неповних сім'ях. Для цього він створив канал на Youtube.

Тільки за перший місяць на його сторінку підписалися близько 1,6 мільйона користувачів. Для Роберта це було цілковитою несподіванкою.

Дивіться відео з каналу "Dad, how do I?: