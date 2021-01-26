Тор, Лимон и Аурора: как украинцы называли детей в 2020 году
Министерство юстиции Украины обнародовало список имен, которые чаще всего в 2020 году выбирали родители для своих новорожденных детей. Среди них есть, как общеизвестные, так и оригинальные.
Источник: Министерство юстиции Украины
Чаще всего для мальчиков выбирали такие имена: Артем, Андрей, Богдан, Владислав, Владимир, Даниил, Дмитрий, Денис, Максим, Матвей, Евгений, Егор, Иван, Кирилл, Назар, Александр, Роман, Станислав, Тимофей.
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Среди имен для девочек предпочитали: Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия, Виктория, Вероника, Дарина, Дарья, Злата, Ева, Елизавета, Ирина, Екатерина, Ксения, Маргарита, Мария, Милана, Полина, Соломия, София.
Редкие имена 2020
Для мальчиков: Арес, Августин, Амбре, Апалон, Адам, Аскольд, Ангел, Арон-Моисей, Буржуй, Богодар, Братислава, Вакула, Вогнедар, Грант, Гедеон, Дартаньян, Добрыня, Дамиан-Меркурий, Добре-Авенир, Эней , Елисей, Зеленский, Киев, Князь, Лимон, Милан, Марсель, Матео, Нил, Ной, Людвик, Оскар, Одиссей, Омар, Октавиан, Платон, Принц, Парижан, Пантелеймон, Ричард, Расмад-Рой, Светодар, Сулейман, Спартак Соломон, Тигран, Тамерлан, Тор, Тадеуш, Шархан, Ясмин, Ясон, Ярволод, Яросвит, Яник.
Для девочек: Анфиса, Аурора, Афина, Ассоль, Аврора, Аполлинария, Божена, Беатриса, Весна, Всеслава, Валькивия, Жасмин, Женевьева, Златовласа, Золушка, Земфира, Заря, Есения, Евангелина, Изабелла, Империя, Изольда , Квитка, Луна, Лиана, Мальва, Магдалина, Мануэла, Мирабелла, Мия-Хэнд, Мия, Мира-Слава, Мадонна, Мия-Соломия, Настасья, Нева, Ница, Росава, Регина, Розалия, Санта-Мария, Суламита, Самара, Санта, Одарка, Олимпиада, Тереза, Теона, Флоренция, Фрея, Хадижа, Хрусталина, Цвитозара, Шанель, Ясмин, Юрика.
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Если ребенку не будет нравиться его имя – он сможет его изменить. Так же, как и фамилия, а теперь еще и отчество.
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