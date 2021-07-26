В путешествие с ребенком: как подготовиться и что обязательно нужно иметь во время поездки

Во время путешествий родители переживают, как обеспечить ребенку комфортные условия и защитить малыша от возможных болезней. О чем стоит позаботиться – читайте в материале.

Подбирая одежду, родителям нужно помнить, что дети чутко реагируют на перепады температуры. Именно поэтому важно, чтобы были теплые и запасные вещи.

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В транспорте вопрос гигиены стоит слишком остро. Обязательно должно быть несколько пачек влажных салфеток, одна из которых используется на протирания сидений, полочек.

Маленьким детям может понадобиться значительно больше лекарств в дороге, чем взрослым. В дорожной аптечке должны быть противотошнотное средство, перекись водорода, пантенол, антисептик, обезболивающие и жаропонижающие лекарства, а также средства от диареи и от вздутия живота. Важно не забыть взять с собой противоаллергические лекарства, вату, бинт и бактерицидный пластырь.



В путешествие с детьми / Фото DFWChild

Еда и напитки, которые предлагают на вокзалах, аэропортах для ребенка не пригодны, поэтому об этом стоит позаботиться заранее. Если планируете покормить ребенка мясом, котлетами или отбивными, то помните об их срок годности – не более 6 часов. Если есть возможность, то не помешала бы сумка-холодильник.

Во время поездки может случиться что угодно, поэтому перед этим с ребенком нужно обсудить его возможные действия, если вдруг он потеряется. С детьми до 3 лет лучше отказаться от поездки на автобусе. Вместо одноразовых стаканчиков лучше взять специальные кружки с крышкой. Даже если ребенок уже давно привык к горшку, запасной подгузник для ночной поездки должен быть в чемодане. Поездка – это стресс для малыша, поэтому лучше перестраховаться.

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Если продумать каждую мелочь, то любое путешествие может стать приятным приключением для всей семьи, независимо от того, какой вид транспорта для этого выбран.