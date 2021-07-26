Підбираючи одяг, батькам потрібно пам'ятати, що діти чутливо реагують на перепади температури. Саме тому важливо, аби були теплі та запасні речі.

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У транспорті питання гігієни постає надто гостро. Обов'язково має бути кілька пачок вологих серветок, одна з яких використається на протирання сидінь, поличок.

Маленьким дітям може знадобитися значно більше ліків у дорозі, ніж дорослим. У дорожній аптечці мають бути протинудотні засоби, перекис водню, пантенол, антисептик, знеболювальні та жарознижувальні ліки, а також засоби від діареї та від здуття живота. Важливо не забути взяти з собою протиалергічні ліки, вату, бинт і бактерицидний пластир.



У подорож з дітьми / Фото DFWChild

Їжа та напої, які пропонують на вокзалах, аеропортах для дитини не придатні, тому про це варто подбати наперед. Якщо плануєте погодувати дитину м’ясом, котлетами чи відбивними, то пам’ятайте про їхній термін придатності — не більше 6 годин. Якщо є можливість, то не завадила б сумка-холодильник.

Під час поїздки може трапитися будь-що, тому перед тим з дитиною потрібно обговорити її можливі дії, якщо раптом вона загубиться. З дітьми до 3 років краще відмовитися від поїздки автобусом. Замість одноразових стаканчиків краще взяти спеціальні кружки з кришечкою. Навіть якщо дитина вже давно звикла до горщика, запасний підгузок для нічної поїздки має бути у валізі. Поїздка — це стрес для малюка, тому краще перестрахуватися.

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Якщо продумати кожну дрібницю, то будь-яка подорож може стати приємною пригодою для усієї сім'ї, незалежно від того, який вид транспорту для цього обраний.