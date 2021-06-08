Как правильно говорить ребенку "нет" и не поддаваться на уговоры: 5 советов для родителей

Когда родители говорят ребенку "нет", они устанавливают четкие границы и при правильном использовании показывают заботу. Существует много методов как отказать ребенку, но не все они эффективны. Как правильно говорить ребенку "нет" – читайте в материале.

• Давайте окончательный ответ

Такие фразы родителей, как: "Посмотрим..." или "Наверное, нет", могут расстраивать детей. Они будут ныть и такими действиями превратят неуверенное родительское "нет" в "да". Поэтому важно говорить четкий ответ. Например, "Нет, вы не можете этого сделать сегодня" или "Нет, мы не собираемся туда идти". Важно при этом говорить твердо и авторитетно, чтобы показать, что вы серьезно относитесь к делу.

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Конечно, могут быть моменты, когда ответ действительно неоднозначен. В таких случаях следует объяснить, почему так: "Я не уверен, что мы сможем пойти на пляж. Нам придется подождать и посмотреть, какой будет погода после обеда".

• Немного объясняйте свой отказ

Короткое объяснение того, почему вы говорите ребенку "нет", может превратить ваш отказ в полезный опыт. Например, говоря: "Нет, ты не можешь зайти в бассейн без спасательного жилета", нужно объяснить, почему этого делать нельзя. Так ребенок будет понимать потенциальную опасность.



Объясняйте отказ / Фото MummyPages

Лучше сказать: "Нет, ты не можешь зайти в бассейн без спасательного жилета, потому что ты пока плохо держишься на воде". Так малыш поймет причину ответа и с меньшей вероятностью пойдет на риск, если родителей не будет рядом.

• Давайте понять, что вы не откажетесь

Независимо от того, как настойчиво ваш ребенок просит и ноет, не поддавайтесь. Изменение вашего "нет" на "да" только заверит малыша в том, что на самом деле родители не имеют в виду то, что говорят. Даже когда ребенок говорит: "Однако это делают все остальные!" или: "Ты такая злой. Ненавижу тебя!" Не отступайте и напомните ребенку: "Я люблю тебя, и это мое правило", а тогда прервите разговор. Не обращайте внимания на легкое ворчание и избегайте споров по своему ответу.



Возмущение на "нет" / Фото Family Kickstart Georgia

• Справляйтесь со своими эмоциями здоровым образом

Некоторым родителям может не нравиться говорить "нет", потому что не хотят быть злыми или могут чувствовать себя виноватыми из-за того, что их ребенок расстроен. Важно понять свои ощущения, когда говорите "нет", чтобы была возможность справиться с чувствами здоровым и продуктивным образом. Напомните себе, если ребенок испытывает неприятные эмоции, такие как печаль и разочарование – это нормально.

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• Убедитесь, что вы часто говорите "да"

Ответ "нет" на все просьбы ребенка может ему навредить. Детям нужна возможность исследовать и пробовать что-то новое. Поэтому важно, чтобы родители позволяли ему заниматься тем, что полезно для его развития. Когда ловите себя на том, что много говорите "нет", спросите себя, почему: устали или беспокоитесь, что ребенок наведет беспорядок. Не делайте "нет" своей привычкой.