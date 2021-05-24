Правила воспитания успешных и счастливых детей: 5 лучших выступлений с TED talks для родителей

Родителям приходится нелегко, ведь нужно найти баланс между излишней опекой и недостатком внимания. Пять спикеров TED поделились своим опытом в воспитании детей.

5 опасных вещей, которые стоит позволить делать детям

Гевер Талли – инженер-программист и основатель школы для детей "Tinkering School". Он в юмористическом стиле развенчивает классические мифы о безопасности детей.

Интересно Как родители несознательно могут травмировать психику ребенка: 7 опасных фраз

Кроме этого, Талли считает, что самый эффективный способ обеспечить детям безопасность – это дать им попробовать "вкус" опасности.



Не пытайтесь вырастить счастливых детей

Писательница Дженнифер Сениор считает, что родители могут совершать ошибку, когда пытаются сделать детей счастливыми. По ее мнению, лучше вырастить их моральными и надеяться, что они найдут счастье в хороших поступках и в любви. От такого подхода и детям, и родителям будет больше пользы.



Как без гиперопеки вырастить успешного ребенка

Бывший декан в Стэнфорде Джулия Литкотт-Хеймс сделала вывод после общения со студентами. По ее словам, чрезмерная опека не помогает ребенку, а отличные оценки – не показатель успешности.

В своей лекции она рассказывает, почему вредно программировать жизнь ребенка и какие качества нужно развивать в детстве, чтобы это действительно помогло в будущем. Главная идея: прежде всего родители должны окружить детей безусловной любовью.



Не забывайте, что мелочи также важны

Журналист Хелен Пирсон считает, что на детей положительно влияют простые повседневные занятия вместе с родителями. Она отметила, что важно разговаривать с ребенком и слушать его, реагировать с теплотой, учить с ним буквы и цифры, ходите вместе на прогулки.

Кроме этого, очень важно ежедневно читать ребенку. Согласно исследованиям, это положительно влияет на будущее малыша.



Чему взрослые могут научиться у детей

Адора Свитак еще сама ребенок, однако девочка очень одарена. Она считает, что не только взрослые должны учить чему-то детей, но и наоборот: дети должны учить своих родителей, а ученики – учителей.

Важно Почему дети не слушают родителей: 5 основных причин

Она считает, что миру нужно детское мышление – смелые идеи, креативность и оптимизм. Именно эти качества способны разрушить многие барьеры и привести к цели. Именно поэтому Адора считает, что взрослым нельзя недооценивать детские желания и стремления.