Как помочь ребенку выбрать будущую профессию: советы для родителей

Не каждый ребенок может сразу самостоятельно выбрать, какую профессию он хотел бы изучать. Как родители могут в этом помочь, объяснил преподаватель и бизнес-тренер для детей Сергей Биденко.

"Что касается выбора профессии – вопрос непростой, и однозначно ответить сложно. Кто-то из детей или подростков довольно рано осознает свои предпочтения и идет по пути их развития, кто-то даже будучи выпускником ВУЗ только начинает думать о том, кем быть", — отметил Сергей Биденко.

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Как помочь определиться с профессией

Сделать выборку профессий, которые будут актуальны 5 – 10 лет. Для этого можно поискать уже созданные похожие списки или самостоятельно проанализировать рынок вакансий, сопоставляя его с тем, как сильно инновации могут повлиять на тот или иной род деятельности.

Помочь определить, какие умения и навыки уже имеет ребенок и что еще надо подтянуть.

Выделить интересы, что позволит составить выборку профессий, которые могут заинтересовать ребенка.

Вместе ознакомиться с актуальными для ребенка работами. Узнать, чем придется заниматься, как долго учиться и с какими проблемами может столкнуться.

Дать ребенку возможность самостоятельно выбрать для себя специальность и учебное заведение, в котором будет осваивать будущую профессию.

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При этом следует понимать и спокойно воспринимать, что специальность, которую получаем в университетах, может не стать делом нашей жизни. Человек может менять свой род деятельности. Это естественное и неизбежное явление, хотя большинство людей воспринимают его почти как катастрофу.