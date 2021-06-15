Покорил 3 вершины за 1 день: мальчик в 5 лет установил новый рекорд

Джексон Кшищик, которому 5 лет, установил рекорд. Мальчик стал самым молодым человеком, покорившим всего за одни сутки 3 горы на Пеннинском холме.

Сначала Джексон Кшищик поднялся на гору Винсайд высотой 736 метров, потом на Инглборо высотой 723 метра, и последней стала гора Пен и-гент – 694 метра.

Интересно 4-летний мальчик расплакался на свадьбе у отца: какие слова невесты тронули ребенка – видео

Известно, что два года назад, в 2019 году, мальчик стал самым молодым человеком, который когда-либо поднималась на 3 самые высокие горы Великобритании. Тогда он это сделал, чтобы почтить память своего друга Ральфа, который умер от заболевания мозга.



Джексон Кшищик в 2019 году / Фото Manchester Evening News​

"То, что он сделал, невероятно. Я так им горжусь. Мне совсем не нужно было нести его или помогать ему. Он просто суперзвезда", — отметил отец Кэл.

Важно Мама потеряла малыша на пляже: почему парням, которые нашли ребенка, не понравилась ее реакция

Следующая цель маленького Джексона – подняться на все 214 вершин Озерного края, перечисленных в семитомном иллюстрированном путеводителе Альфреда Уэйнрайта. Сейчас мальчик уже побывал на 51 одном из 214.