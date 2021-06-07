Состричь волосы и заплатить за свадебное платье: что самое странное просили невесты у подружек

Часто во время приготовлений к свадьбе или уже на самой церемонии у невест могут возникать нестандартные и странные просьбы к своим подружкам. Что наиболее шокирующее слышали подружки – читайте в материале.

Попросили коротко подстричь волосы, а также застыдили за то, что она не могла позволить себе девичник

"Моя сестра пыталась убедить меня подстричь волосы в стиле пикси (мои были за бедра). А потом угрожала выгнать меня со свадьбы, если я не дам ей 500 долларов на девичник. Я училась в колледже и пыталась оплатить аренду. Для меня 500 долларов – это была аренда жилья в месяц. После этого я не была в свадебной группе", – вспомнила подружка невесты.

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Приказали сократить семейные каникулы ради девичника

Еще одна невеста попросила подружку сократить семейный отпуск в Диснейленде. Известно, что у женщины 2 маленьких детей. Она должна была их покинуть ради девичника, который "не может быть в любой другой выходной". Хотя до свадьбы было еще больше года. Подружка невесты отметила, что из-за "отсутствия энтузиазма" была испорчена 8-летняя дружба.

Финансирование девичника

"Невеста ожидала, что мы будем финансировать ее девичник и организуем ей с женихом приватную комнату. Она также хотела, чтобы мы заплатили за экскурсию, которая должна была происходить во время ее медового месяца и внесли свой вклад в свадьбу. Я отказалась", – рассказала подружка невесты.



Просили оплатить девичник / Фото Taz Greer Events

Попросили взять кредит для невесты

Невеста, примерно за 3 недели до свадьбы прислала подружке по электронной почте просьбу, чтобы та подписала заем в 5 тысяч долларов. Девушка возмутилась, ведь даже не попросили об это вживую.

Подружку невесты попросили отказаться от очков

"Меня попросили не надевать очки в день свадьбы. У меня ужасное зрение, а контактные линзы раздражают глаза, поэтому я целый день спотыкалась об вещи, врезалась в людей и прищуривалася, чтобы попытаться увидеть церемонию. Невеста потом попросила меня, чтобы я перестала "прищуриваться", потому что это отвлекает внимание людей от нее и жениха", – заявила девушка.

Попросили покрасить волосы, чтобы больше была похожа на члена семьи невесты

Еще одна девушка вспомнила, что невеста попросила ее покрасить волосы. Все потому, что вся ее семья белокурая и голубоглазая. Невеста не хотела, чтобы кто-то думал, что она пригласила в подружки не кого-то из семьи. Когда же девушка отказалась красить волосы, ей предложили одеть парик. Однако невеста все же оказалась с двумя брюнетками среди подружек, ведь ее сестра покрасилася, ничего не зная о правиле цвета волос.



Просили изменить цвет волос / Фото SouthBound Bride

Попросили изменить всю свою внешность

"Моя подруга детства попросила меня быть на ее свадьбе только, если я покрашу волосы в коричневый цвет, начну загорать и надену цветные контактые линзы. Она сказала, что мои рыжие волосы будут отвлекать внимание гостей, моя кожа сольется с бледно-розовым платьем, а также она хотела быть единственной с голубыми глазами. Когда я сказала ей нет, она не могла понять, почему я не сделаю таких мелочей в ее особый день. Затем 2 недели она засыпала меня сообщениями с обвинениями, что я испортила свадьбу. Я заблокировала ее после этого", – вспомнила подружка невесты.

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Просили за все заплатить

"Меня попросили быть свидетельницей и я вежливо отказалась, потому что невеста хотела, чтобы 3 ее подружки финансировали девичник в дорогом пляжном городке, а также частично заплатили за ее свадебное платье и за наши. При этом я не была ее близкой семьей", – отметила девушка.