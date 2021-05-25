Почему хорошо быть "плохими" родителями: неожиданные причины

На детской площадке Марк Пупо подвергся осуждению со стороны других родителей. Сначала мужчина чувствовал себя неловко, однако потом понял, что быть "плохим" отцом – хорошо.

Когда сыну Марка Пупо исполнилось 2 года, мальчик вел себя на площадке, как "перевозбужденный щенок". Мальчик везде бегал, забирался на большую горку, с визгом прыгал и закапывал себя в песок.

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"Я в этот момент проходил собеседование на новую работу, поэтому одним глазом следил за тем, чтобы он не оказался в смертельной опасности, а другим проверял телефон. Ко мне подошел другой отец и сказал, что мне стоит лучше следить за своим ребенком, потому что он подает другим плохой пример", –рассказал Марк Пупо.

Сначала Марк почувствовал неловкость, но в итоге понял, что быть "плохим" отцом – хорошо.

По его словам, чрезмерная правильность приводит к ненужным ограничениям и контролю, которые могут плохо влиять на личность ребенка. А расслабленное отношение к воспитанию поспособствует развитию у малыша самостоятельности.

Я попал в группу "плохих" родителей. Многие из нас попадают туда по умолчанию, а не по собственному желанию. Поддержка образа "хорошего" отца очень утомляет – хуже, чем бессонные ночи с младенцем, у которого режутся зубы,

– сообщил Марк Пупо.

Мужчина сначала хотел извиниться перед отцом, который упрекнул его. Однако потом понял, что не сделал ничего, чего стоило бы стыдиться.

"Мой сын никого не бьет и не кусает. Несмотря на его экстремальные развлечения, он очень аккуратно избегает столкновений с другими детьми. Я закатил глаза и сказал, что не знал, что дети легко поддаются влиянию сверстников, и потянул Сэма в противоположном направлении от парка", – вспомнил Пупо.



Дети на площадке / Фото Večer​

По его мнению, никто не бывает идеальным. Ребенку нужны заботливые мама и папа, а не постоянные контроллеры, которые желают выглядеть "правильными" в глазах других родителей.

"Если вы "хороший" отец, то вы очень ответственно подходите к безопасности, любите сдержанно похвастаться своей домашней выпечкой без ГМО, устраиваете импровизированные проповеди о последних исследованиях пагубного влияния экранов и умудряетесь превратить любую игру в урок", – добавил Пупо.

По его словам, "плохие" родители относятся ко всему проще. Они слегка эгоистичны и невнимательны, от чего несут больше пользы ребенку. Кроме того, он назвал еще несколько причин, почему стоит стать "плохим" отцом.

Сохраняют личные границы

Нередко родители посвящают все свободное время контролю за ребенком, не оставляя времени на себя. Возникает искаженное понимание того, что необходимо малышу для уверенности в себе. Вряд ли он таким станет, если не отходить от него ни на секунду.

Кроме этого, за постоянными якобы заботами о ребенке родители теряют свою индивидуальность, а малыш ее так и не находит.



Потеря индивидуальности / Фото Univision

"Вся ваша жизнь превращается в бесконечное кружение над вашим маленьким тираном. Ваша идентичность начинает сливаться с идентичностью вашего ребенка. Постепенно малыш теряет представление о том, как жить, когда вы не управляете каждым его движением. А еще это разрушает его эмоциональное здоровье и возможность самостоятельно принимать решения", – добавил Марк Пупо.

У ребенка есть свободное время

"Хорошие" родители с малых лет готовят детей к взрослой жизни. Плавание, футбол, математические курсы, занятия по программированию – на что только не записывают.

У ребенка должно быть полноценное детство со свободным временем, когда он может во что угодно поиграть, побездельничать или безобразничать – все это формирует его характер и сознание.

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Ребенок не зависит от гаджетов

Многие "правильные" родители, начитавшись о вредном влиянии излучений от гаджетов, решили от них оградить ребенка. Однако сами постоянно прибегают к использованию смартфонов.

У малыша подобные запреты вызывают диссонанс: почему родители пользуются, а мне нельзя? В результате усиленное желание получить запрещенное перерастает в зависимость.