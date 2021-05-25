Чому добре бути "поганими" батьками: неочікувані причини

На дитячому майданчику Марк Пупо піддався осуду зі сторони інших батьків. Спочатку чоловік відчував себе ніяково, проте потім зрозумів, що бути "поганим" батьком – добре.

Коли сину Марка Пупо виповнилося 2 роки, хлопчик поводив себе на майданчику, мов "перезбуджене цуценя". Хлопчик всюди бігав, забирався на велику гірку, з вереском стрибав та закопував себе в пісок.

Цікаво Як батьки несвідомо можуть травмувати психіку дитини: 7 небезпечних фраз

"Я в цей момент проходив співбесіду на нову роботу, тому одним оком стежив за тим, щоб він не опинився в смертельній небезпеці, а іншим перевіряв телефон. До мене підійшов інший батько і сказав, що мені варто краще стежити за своєю дитиною, тому що він подає іншим поганий приклад", – розповів Марк Пупо.

Спочатку Марк відчув незручність, але в підсумку зрозумів, що бути "поганим" батьком – добре.

За його словами, надмірна правильність призводить до непотрібних обмежень і контролю, які можуть погано впливати на особистість малюка. А розслаблене ставлення до виховання посприяє розвитку у малюка самостійності.

Я потрапив до групи "поганих" батьків. Багато з нас потрапляють туди за замовчуванням, а не за власним бажанням. Підтримка образу "хорошого" батька дуже стомлює – гірше, ніж безсонні ночі з немовлям, у якого ріжуться зуби,

– повідомив Марк Пупо.

Чоловік спочатку хотів вибачитися перед батьком, який дорікнув. Проте потім зрозумів, що не зробив нічого, чого варто було б соромитися.

"Мій син нікого не б'є і не кусає. Попри його екстремальні розваги, він дуже акуратно уникає зіткнень з іншими дітьми. Я закотив очі та сказав, що не знав, що діти так легко піддаються впливу однолітків, і потягнув Сема в протилежному напрямку від парку", – пригадав Пупо.

Діти на майданчику / Фото Večer

На його думку, ніхто не буває ідеальним. Дитині потрібні дбайливі мама і тато, а не постійні контролери, які бажають виглядати "правильними" в очах інших батьків.

"Якщо ви "хороший" батько, то ви дуже відповідально підходьте до безпеки, любите стримано похвалитися своєю домашньою випічкою без ГМО, влаштовуєте імпровізовані проповіді про останні дослідження згубного впливу екранів і примудряєтеся перетворити будь-яку гру в урок", – додав Пупо.

За його словами, "погані" батьки ставляться до всього простіше. Вони злегка егоїстичні та неуважні, від чого несуть більше користі дитині. Крім того, він назвав ще кілька причин, чому варто стати "поганим" батьком.

Зберігають особисті кордони

Нерідко батьки присвячують весь вільний час контролю за дитиною, не залишаючи часу на себе. Виникає викривлене розуміння того, що необхідно малюку для впевненості в собі. Навряд чи він таким стане, якщо не відходити від нього ні на секунду.

Крім цього, за постійними нібито турботами про дитину батьки втрачають свою індивідуальність, а малюк її так і не знаходить.



Втрата індивідуальності / Фото Univision

"Все ваше життя перетворюється в нескінченне кружляння над вашим маленьким тираном. Ваша ідентичність починає зливатися з ідентичністю вашої дитини. Поступово малюк втрачає уявлення про те, як жити, коли ви не керуєте кожним його рухом. А ще це руйнує його емоційне здоров'я і можливість самостійно приймати рішення", – додав Марк Пупо.

У дитини є вільний час

"Хороші" батьки з малих років готують дітей до дорослого життя. Плавання, футбол, математичні курси, заняття з програмування – на що тільки не записують.

У дитини має бути повноцінне дитинство з вільним часом, коли вона може у будь-що пограти, побайдикувати чи бешкетувати – все це формує її характер і свідомість.

Важливо Правила виховання успішних та щасливих дітей: 5 кращих виступів з TED talks для батьків

Дитина не залежить від гаджетів

Багато "правильних" батьки, начитавшись про шкідливий вплив випромінювань від гаджетів, вирішили від них відгородити дитину. Проте самі постійно вдаються до використання смартфонів.

У малюка подібні заборони викликають дисонанс: чому батьки користуються, а мені не можна? В результаті посилене бажання отримати заборонене переростає в залежність.