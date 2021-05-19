• Визуальный контакт

Взрослые социальные сети кажутся детям скучными, поэтому ТикТок для них интереснее.

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Ведь это бесконечный поток видеороликов, что длятся не более, чем 1 минута. Кроме того, ребенку кажется, что большинство видео, которые он видит, возможно повторить.

• Способ дружить

Дети надеются, если они будут активно снимать видео, то смогут стать популярными, хотя бы в своей школе. С ними будут знакомиться, их будут все знать.

Это современный способ социализации и самовыражения. Ранее для этого было достаточно собраться во дворе, а сейчас все происходит онлайн.



Современный способ социализации / Фото Parents & Kids​

• Обучение

После того как ТикТок стал популярным, туда пришли люди, которые были заинтересованы в обучении. Даже подростки ведут свои страницы, где рассказывают интересные научные факты.

• Гиперпотребление информации

Часто родители нервничают, потому что ребенок много времени проводит в ТикТоке. Но в нем ли дело? Если до этого вы не ограничивали ребенка в пользовании гаджетами, то сейчас нечего от него ожидать.

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Или если родители сами часами просматривают Инстаграм или Фейсбук, не требуйте от ребенка обратного. Гиперпотребление информации приводит к расстройствам сна и аппетита, теряется интерес ко всему вокруг. А это быстрый способ к зависимости.