Почему дети не слушают родителей: 5 основных причин

Американская психологическая ассоциация (APA) утверждает, что для здоровых отношений родителей и детей требуется умение слушать и говорить. Почему дети могут не хотеть слушать родителей – читайте в материале.
• Слишком много информации
Дети не могут воспринимать столько же информации как взрослые. Поэтому следует прекратить говорить слишком много и использовать при этом длинные предложения.
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Лучше дозировать информацию так, чтобы ребенок мог понять, что ему говорят. Выкладывайте свои мысли четко и кратко.
• Переходят на крик
Сохранить терпение в общении с детьми бывает трудно, но это важно. Особенно, если пытаетесь их чему-то научить. Не стоит унижать ребенка и не говорите того, что может его обидеть.
Не унижайте ребенка / Фото CDC
Из-за такого отношения, например, подростки могут чувствовать гнев, раздражение, проявлять признаки депрессии или плохо вести себя в школе.
• Избегают разговоров
Не обрывайте резко разговор, не просите детей замолчать, не раздражайтесь из-за вопросов, даже если они кажутся глупыми. Лучше попросите ребенка подождать, пока закончите с более важными делами.
Пообещайте, что обязательно вернетесь к этому разговору и выслушаете все, что он хотел сказать. При этом обязательно выполните обещание. Это научит ребенка уважения, сострадания и тактичности.
• Игнорируют чувства и мысли ребенка
Когда видите, что ребенок расстроен или злится, то не отмахивайтесь от него, не пытайтесь просто унять. Лучше скажите: "Я понимаю, как ты себя чувствуешь. Мне тоже было бы грустно", а потом обнимите ребенка. Не затрагивает его чувств, выслушайте, попробуйте понять и договориться.
Обнимите ребенка / Фото nzoom
• Разговаривают на абстрактные темы
Часто родители говорят с детьми об уроках, домашних обязанностях, школе. Именно поэтому родителям следует разнообразить тематику разговоров. Выберите идеальное время для этого – перед сном или во время ужина.
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Можно говорить, например, об его интересах, увлечениях, любимых героях, прошедшем дне. Главное продемонстрировать заинтересованность в разговоре. Важно отнестись к нему серьезно.