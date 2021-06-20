По каким причинам может распасться семья: методы преодоления конфликтов

Во время совместной жизни каждая семья сталкивается с различными проблемами. Однако многим не хватает терпения, знаний и поддержки, чтобы справиться с ними, хотя все они решаются.

• Разный подход к воспитанию детей

Муж – за строгую дисциплину, а жена – за демократию. Она – против сладостей и чипсов, а он – не видит в этом ничего страшного.

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Что делать? "Сделать шаг назад", – посоветовала психолог и мама двух мальчиков. Если один из родителей вмешивается, когда второй говорит с ребенком, он подрывает авторитет и путает детей.

• Смартфоны

Смартфоны стали настоящими конкурентами реальным женам и мужьям. Многих людей в браке приводит в бешенство, когда их партнер предпочитает телефон или ноутбук, а не общение.

Что делать? Люди, которые имеют такую проблему, сообщили, что заставляли убирать смартфоны во время семейного ужина, вводили ограничения на просмотр социальных сетей дома после рабочего дня.



Время в смартфоне / Фото Adobe Stock​

• Различные бытовые привычки

Незначительные, на первый взгляд, бытовые привычки могут стать источником небывалого раздражение и привести к настоящей войне.

Что делать? Психологи рекомендуют, во-первых, набраться терпения и быть снисходительными к партнеру, а во-вторых, вести переговоры. Говорите о том, что не нравится, советуйтесь, не накапливает раздражение, не вините.

Подумайте, с чем готовы мириться и какие черты в партнере компенсируют его бытовые недостатки. Кроме этого, помните что нужно время, чтобы изменить поведение.

• Скука

Это распространенная проблема, знакомая многим парам, прожившим долгое время вместе. Муж и жена отдаляются друг от друга, и позже им уже становится трудно найти точки соприкосновения.

Что делать? Авторы книги "Путеводитель к счастливой семьи: преодоление гнева, разочарования и скуки, что разрушают семейную жизнь" советуют супругам вместе составить перечень общих дел, которыми они хотели бы заняться. Это может быть что угодно: слушать пение птиц, рисовать красками, выехать в лес, покататься на велосипедах, послушать музыку. Главное – регулярно их выполнять.



Совместное занятие / Фото Mantelligence​

• Временный спад чувств и отдаление

Даже в наиболее счастливых семьях рано или поздно наступает охлаждение чувств между партнерами. После влюбленности неизбежно наступает спад. И это сбивает с толку.

Что делать? Семейные психотерапевты, основываясь на своем опыте работы с парами, говорят, что возвращение чувства влюбленности реально, но на это нужны время и энергия. Вам придется работать над тем, чтобы полюбить снова.

• Пожалели о своем выборе

Согласно статистике, 57% женщин сожалеют о том, что вышли замуж за своего мужа. Семейные психотерапевты говорят, что рано или поздно наступает время, когда вы смотрите на человека рядом с вами и думаете, что сделали ужасную ошибку.

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Что делать? Воспринять это как поворотный момент в ваших отношениях, понять, что пришло время для серьезной работы над своим браком, перестать обвинять во всем своего партнера и взять больше ответственности на себя.