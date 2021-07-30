Парализован жених встал с коляски для первого танца: как друзья помогли устроить сюрприз

Жених, которого парализовало после аварии, решил сделать сюрприз для любимой. Мужчина встал с инвалидной коляски для первого танца. Как ему это удалось – читайте в материале.

Когда последний год Райан учился в школе, он мечтал о карьере профессионального футболиста. Однако планы парня оборвались, когда он попал в автомобильную аварию и навсегда остался парализованным ниже пояса.

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Несмотря на это спорт он не оставил, а продолжил тренироваться. Благодаря этому в 2012 году даже принял участие в Паралимпийских играх в Лондоне. Также парень закончил колледж и нашел работу в области логистики.

С Чендлер парня познакомил их общий друг. Девушка долго не соглашалась пойти с Райаном на свидание, но он не отступал. В первую годовщину знакомства мужчина повез любимую в романтическое путешествие, где сделал ей предложение.



Райан и Чендлер / Фото фейсбук

На свадьбе Райан решил поразить Чендлер, встав для первого танца. Это стало возможным благодаря двум друзьям, которые привязали его парализованы ноги к своим. Втайне от всех трое мужчин тренировались ходить и были готовы выполнить свадебный танец.

Когда Чендлер увидела, как ее муж встает с инвалидной коляски, она потеряла дар речи. "Я не могла поверить своим глазам. Мне просто хотелось обнять его и кружиться под музыку", — вспомнила Чендлер.

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Пара долго стояла, обнявшись, и не могла сдержать слез. "Когда она обняла меня, мир остановился. Меня переполняли эмоции", — добавил Райан.