Папочки шалят со своими малышами: веселая подборка видео

Папа и мама – самые близкие люди каждого ребенка, которые вместе способны создать счастливую жизнь для своего малыша. Мама дарит домашний уют и гармонию, а папа делает все возможное, чтобы все члены его семьи чувствовали себя в безопасности.

Мы можем найти бессчетное количество изречений и афоризмов о мамах. Все они описывают необычайную любовь к своему ребенку, ее нежность и жертвенность.

Читайте также 7 самых распространенных ошибок родителей в воспитании: психолог объяснила, чем они опасны

Однако, когда дело доходит до пап, то все сообщения касаются лишь практической стороны: тот, кто научит завязывать шнуровки, поможет испытать на прочность диван или покажет, как кататься на велосипеде.

Пожалуй, это нормально, ведь мужчины обычно проявляют свою любовь по-другому, чем женщины. Хотя иногда они тоже бывают очень нежными и заботливыми со своими малышами.

Поэтому мы также не будем многословными и в Международный день отца просто покажем, какая она папина любовь.

Веселые и креативные папы

Папа может спеть колыбельную.

Папа научит важным словам.

Папочка будет рядом с первой минуты жизни малыша.

Папочка рассмешит свою принцессу.

Папа сделает из малыша сумку.

Папочка научит малыша танцевать.

Папаша скопирует голос персонажа мультфильма.

Папа поиграет с любимой игрушкой малыша.

Папа сделает новую прическу.

Папа пощекочет животик.

Папочка научит малыша правильно смеяться.

Так укладывать в постель может только папа.

Папаша совершит странные и смешные поступки.

И чтобы накормить своего малыша, иногда папа даже может стать мамой.

Папаша покатает на скейтборде.

Папа научит и такому.