Мы можем найти бессчетное количество изречений и афоризмов о мамах. Все они описывают необычайную любовь к своему ребенку, ее нежность и жертвенность.
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Однако, когда дело доходит до пап, то все сообщения касаются лишь практической стороны: тот, кто научит завязывать шнуровки, поможет испытать на прочность диван или покажет, как кататься на велосипеде.
Пожалуй, это нормально, ведь мужчины обычно проявляют свою любовь по-другому, чем женщины. Хотя иногда они тоже бывают очень нежными и заботливыми со своими малышами.
Поэтому мы также не будем многословными и в Международный день отца просто покажем, какая она папина любовь.
Веселые и креативные папы
Папа может спеть колыбельную.
Папа научит важным словам.
Папочка будет рядом с первой минуты жизни малыша.
Папочка рассмешит свою принцессу.
Папа сделает из малыша сумку.
Папочка научит малыша танцевать.
Папаша скопирует голос персонажа мультфильма.
Папа поиграет с любимой игрушкой малыша.
Папа сделает новую прическу.
Папа пощекочет животик.
Папочка научит малыша правильно смеяться.
Так укладывать в постель может только папа.
Папаша совершит странные и смешные поступки.
И чтобы накормить своего малыша, иногда папа даже может стать мамой.
Папаша покатает на скейтборде.
Папа научит и такому.