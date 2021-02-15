В Украине за последние 30 лет уменьшилось количество браков в 3 раза. Соответствующие данные получили, проанализировав статистику с 1991 года по 2020 год.

Известно, что в 1991 году официально было зарегистрировано 493 тысячи браков, а в 2020 году только 167 900.

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Количество бракосочетаний за последний год уменьшилось на 29%. На это могла повлиять и пандемия COVID-19, ведь в 2019 году брак взяли почти на треть больше пар, чем в 2020 году.

Статистика количества бракосочетаний / Фото Опендатабот

Одновременно с этим ежегодно уменьшается и количество разводов. Однако это происходит не с такой большой скоростью, как количество браков. В 1991 году расстались 200 810 пар, а в 2020 году эта цифра достигла отметки – 119 253.

Данные по разводам / Фото Опендатабот

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Пары могут расстаться, через ЗАГС в том случае, если они не имеют детей и взаимных претензий в отношении имущества. Кроме этого, есть еще вариант через суд. Обычно, большее количество разводов происходит через суд – около 70%.