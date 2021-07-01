Закон направлен на "совершенствование правового регулирования привлечения к ответственности за совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания".
Важно Физическое, сексуальное или экономическое: как защитить себя от насилия и распознать жертву
Помогает в реализации права пострадавшего лица на возмещение материального ущерба и морального вреда.
За совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола военнослужащие и военнообязанные несут административную ответственность на общих основаниях.
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Кроме этого, закон позволяет рассматривать дело без присутствия нарушителя, если он надлежащим образом уведомлен.