От каких собственных принципов нельзя отказываться в отношениях: 5 особенностей

Есть определенные вещи, которые нельзя заставлять партнера менять и не отказываться от них самому. Что нельзя менять ради отношений – читайте в материале.

• Интересы

Если человек активно занимается танцами, изучает языки, готовит сладости – не стоит это все прекращать делать только потому, что так требует партнер. Это распространенная причина ссор у молодых пар, однако не повод забыть обо всех увлечениях.

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• Близкие отношения с родственниками

Трудно представить человека, который не считает тиранией запрет на общение с близкими. Нельзя заполнить все потребности в людях одним человеком, поэтому попытки отдалить от семьи надо обязательно останавливать.



Время с семьей / Фото Mories​

• Мысли, которые не разделяешь

Большинство людей, которые кардинально не согласны друг с другом, вряд ли уживаются вообще. Но даже если так произошло, другое мнение не значит, что не любишь партнера.

• Внешность

То, как ты выглядишь – только твоё дело. Надевай то, что хочешь и продолжай видеть в зеркале того, кому обязана по-настоящему – человека, которым ты есть.

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• Чем горишь

Не все люди вокруг приходят в неистовый восторг от того, что нравится тебе и с этим нужно смириться. Это не делает нас странными или невыносимыми. Не стоит выбрасывать любимую чашку, потому что она кажется твоему партнеру странной.