Особенности воспитания ребенка-экстраверта: чему обязательно должны научить родители

Дети-экстраверты активные, веселые и шумные. Если при этом родители интроверты, им сложно найти общий язык. Это все может перерасти в ссоры и неприятности в подростковом возрасте. Чтобы этого избежать, родители должны понимать особенности своего ребенка.

• Потребность в шуме и общении. Родителям важно искать такому ребенку компанию, чтобы он не скучал. Для этого можно чаще гулять на площадках, в парках, знакомиться с другими детьми, приглашать друзей ребенка домой.

Интересно Запрещенные методы воспитания: какие действия родителей могут негативно повлиять на ребенка

• Не могут анализировать свои эмоции, не пытаются почувствовать состояние ближнего. Кроме того, часто не понимают причин конфликта, поэтому таким детям нужно в этом помогать.

Для этого родителям нужно помогать малышу: "Кажется, эта девочка хочет поиграть сама. Возможно, у нее нет настроения", "Если ты хочешь взять эту игрушку, попроси", "Ты слишком взволнован, поэтому шумел и мешал другим".



Научить чувствовать состояние ближнего / Фото Children's Medical Group

• Экстраверты сосредоточены на внешнему мире, поэтому они часто могут думать вслух. Не стоит им в этом мешать, даже если это может раздражать.

• Отдых нужен всем. Экстраверты редко испытывают усталость. Нужно устраивать ежедневный отдых для ребенка, чтобы выработать в дальнейшем такую привычку.

• Слишком много энергии, поэтому они могут заниматься различными делами. Например, посещать множество кружков, участвовать во всех конкурсах и олимпиадах, однако это не означает, что они не устают. Не мешайте ребенку делать несколько дел сразу, но и не позволяйте перегружать организм.

Важно 5 способов поддержать застенчивого малыша, не заставляя его меняться

• Для детей-экстравертов стояния в очереди – невыносимо. В таком случае от скуки помогут раскраски, бумага, карандаши, игры.