Новый рекорд рождаемости в Германии: как повлияла эпидемия

Уровень рождаемости в Германии достиг рекордных показателей за последние 20 лет. Об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене.

В марте 2021 года в Германии родилось почти 66 тысяч детей. Последний раз количество в 65 тысяч превышали в марте 1998 года.

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Рекордные цифры связывают не с пандемией и карантинными ограничениями, а наоборот – с послаблениями, которые сделали после первого локдауну в мае 2020 года. Известно, что тогда Германия постепенно выходила из жесткого карантина.

Рост уровня рождаемости начал увеличиваться уже в феврале 2021 года. Однако в начале 2021 показатели оставались неизменными. Это позволило немецким статистикам утверждать, что сам локдаун не привел к увеличению рождаемости в стране.

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Сейчас Федеральное статистическое ведомство в Висбадене обнародовало лишь предварительные цифры. Точные данные, которые могут оказаться еще выше, станут доступными в июле 2021 года.