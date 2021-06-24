Невеста умерла во время собственной свадьбы: почему церемонию не отменили и замуж вышла сестра

В Индии невеста умерла во время свадебной церемонии. Однако родные решили не отменять праздник, а заменить сестрой. Детали события – читайте в материале.

Во время свадебной церемонии невеста, которую звали Сурбхи, перенесла сердечный приступ. Все произошло после обмена гирляндами с будущим мужем Манджешем Кумаром в рамках индуистской свадебной традиции.

Интересно Жених сбежал со свадьбы, однако ему быстро нашли замену среди гостей: кого выбрала невеста

На событие сразу был вызван врач из местной деревни, однако спасти девушку не удалось. Вместо того, чтобы прекратить праздник, семьи обеих сторон решили продолжить свадебную церемонию, заменив невесту ее сестрой – Нишей. Во время празднования тело Сурбхи хранилось в отдельной комнате.



Сурбхи с женихом / Фото Tahir Ibn Manzoor

"Трудно поверить, что в одной комнате было мертвое тело, а в другой готовили невесту. Мы не знали, что делать в этой ситуации", – сообщил брат Сурб Саурабх.



Сурбхи с сестрами (Ниша обведена кружком) / Фото Tahir Ibn Manzoor

Интересно Невеста плачет за месяц до свадьбы и обмазывается куркумой: интересные свадебные традиции мира

Один из дядей Сурбхи, Аджаб Сингх, сказал, что для семьи было "непросто" продолжить свадьбу. Их решение можно объяснить несколькими факторами. Семья невесты, вероятно, ожидала приданого, тогда как жених хотел бы избежать клейма возвращения со свадьбы без жены.