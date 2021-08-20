Невеста в свадебном платье регулировала движение на дороге: почему женщина сбежала с фотосессии

В США молодожены остановили свадьбу, чтобы помочь пострадавшему в ДТП. Что сделали влюбленные – читайте в материале.

Супруги Тейлор и Крис Рафферти были на свадебной фотосессии на улице, когда внезапно неподалеку от них произошло ДТП: водитель сбил пешехода и скрылся.

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Молодожены сразу остановили празднования, чтобы помочь пострадавшему. Оказалось, что пара работает в правоохранительных органах. Даже в день их свадьбы работа оказалась в приоритете.

Невеста регулирует движение на дороге / Фото Marion County Sheriff's Office

"Когда человек выбирает работу в правоохранительных органах, он автоматически делает выбор постоянно оставаться на службе, ведь в любой момент может что-то произойти. К сожалению, у опасностей нет выходных, поэтому даже в минуты отдыха офицеры всегда стоят на защите. Для нескольких сотрудников нашей команды и работника Ocala Police Department такой момент случился прямо на свадьбе", – прокомментировали ситуацию представители шерифа.

На фото видно, как позади молодоженов команда спасателей оказывает первую помощь пострадавшему. Между тем невеста в свадебном платье пытается регулировать дорожное движение.

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"К счастью, мужчина не получил серьезных травм, и после того, как его забрали медики, свадьба продолжилась", — прокомментировали в полиции.