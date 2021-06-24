Как научить ребенка есть полезную пищу: действенные советы от диетолога и мамы тройняшек

Джули Бернс, которая является диетологом и мамой 7-летних тройняшек, объяснила, как заставить детей есть овощи и пробовать новые продукты. Что посоветовала профессионалка – читайте в материале.
• Планировать прием пищи и закусок
Каждые 3 – 4 часа ребенку нужно есть, а именно полноценное питание 3 раза, 2 перекуса и много жидкости. Если заранее спланировать такой график, то питание ребенка будет сбалансированным, а малыш будет менее капризным.
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На прогулку можно взять с собой полезные перекусы: овощи, йогурты, а также не забыть о воде. Тогда не придется полагаться на фастфуд.
• Планировать меню ужина заранее
Если сложно планировать меню на неделю, то можно начать с 2 – 3 дней. Ужин обязательно должен быть сбалансированным:
- Цельнозерновой хлеб, рис или макаронные изделия.
- Фрукты или овощи.
- Источник белка, например, нежирное мясо, сыр или бобы.
Сбалансированный ужин / Фото iStock
• Не комментировать пищевые привычки детей
Родителям следует стараться не комментировать, что и сколько едят дети. Стоит быть как можно больше нейтральными. Если будете постоянно им говорить "ешьте овощи", они будут только сопротивляться.
• Постепенно добавлять новые продукты
Часто дети страдают фобией новой пищи. Их вкусовые рецепторы должны иногда привыкать к аромату, прежде чем им понравится вкус.
• Сделать здоровую пищу интересной
Если дети не хотят есть овощи, можно попробовать поэкспериментировать с приправами и соусами. Например, добавить хумус или заправку на основе йогурта.
• Пусть дети также готовят еду
Если дети будут участвовать в выборе или приготовлении пищи, они будут больше интересоваться тем, что они создали. Можно сходить с ними в магазин и позволить самостоятельно выбирать продукты. Кроме этого, если они достаточно взрослые, позвольте им нарезать овощи и сделать салат.
Дети готовят с родителями / Фото First Discovery Children's Academy
• Уменьшить количество вредных продуктов
Не дети, а родители отвечают за продукты, которые попадают в дом. Сокращая количество нездоровой пищи, мама и папа мотивируют есть больше фруктов, овощей, цельнозерновых и молочных продуктов.
• Умеренно позволять вкусности
Иногда стоит позволять детям конфеты, газировку и печенье. Попкорн в кино или мороженое с фруктами – это настоящее удовольствие, от которого не стоит отказываться. Если родители сбалансируют это с правильным выбором продуктов и физической активностью – детям не навредит.
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• Быть примером для подражания
Если родители постоянно сидят на диете или имеют непостоянные привычки в еде, дети вырастут и будут думать, что такое поведение является нормальным. Стоит больше доверять своему телу, которое сообщит, когда вы голодны и когда сыты. Тогда дети научатся делать то же самое.