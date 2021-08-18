И все благодаря красочным узорам и звездным супергероям, которые украшают ушки детей. Они заставляют их гордиться своими уникальными слуховыми устройствами и с удовольствием демонстрировать их.

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Вынудили обстоятельства

Саре хорошо известно, с какими проблемами сталкиваются дети с недостатками слуха. Как пишет Miraquevideo, ее сын Фредди появился на свет преждевременно и из-за цитомегаловируса, которым женщина заразилась во время беременности, он родился почти полностью глухим в правом ухе и умеренно глухим в левом. Впоследствии ему предоставили первый слуховой аппарат, который по словам женщины, был прост и неинтересен. А когда Фредди исполнилось 3 года, ему установили кохлеарный имплант. Выбор устройства был несколько лучше, но все же невыразительным в цвете и форме. Однако мальчик никогда не отказывался его носить.



Сын Сары Фредди / Фото mylugss

Но когда Сара встретилась с другими семьями с детьми, которые также носили слуховые аппараты и имплантаты, неожиданно для себя она обнаружила, что не все были довольны своими устройствами. Большинству не нравилось, что они выглядели скучно и просто, а еще им было стыдно их носить, потому что так дети чувствовали себя другими.

Как-то, чтобы помочь 9-летней дочери своего друга, Сара подарила ей цветочные наклейки для ногтей, которые лежали дома без дела. Девочка была в восторге от своего трансформированного устройства, которое в мгновение стало веселым и оригинальным.

Я подумала, что это такое простое решение и на рынке должен быть какой-то продукт, который делал бы то же самое. Но было настоящим позором обнаружить, что вряд ли есть что-то простое и доступное в использовании. Это заставило меня задуматься,

– вспоминает Сара.



Слуховые аппараты с яркими наклейками / Фото mylugss

Собственный проект

Женщина начала исследовать и экспериментировать с наклейками, камешками, оберегами и другими вещами. Идея заключалась в том, чтобы создать такой дизайн, который бы побудил детей к уверенному ношению слуховых устройств. Но главной целью было создать продукт, доступный для всех, кто в нем нуждается.



Наборы наклеек для слуховых аппаратов / Фото mylugss

И так в 2014 году в результате проб и ошибок родился проект Lugs. Друг Сары создал для нее сайт, а ее муж помог разработать довольно сложную программу дизайна для вырезания виниловых наклеек в соответствии с конкретными устройствами. Также для реализации своего видения женщина нашла материалы и оборудование высочайшего качества.

Прошла всего неделя после запуска сайта, как Сара получила свой первый заказ из Австралии. Дело начало двигаться и на ее почту все чаще стали поступать сообщения с благодарностью и фотографиями детей, которые охотно хвастались своими обновленными слуховыми устройствами.

И это неудивительно, ведь Сара удовлетворяла потребности своих самых требовательных клиентов. Тот, кто увлекался комиксами, мог получить своего любимого супергероя. Поклонники мультяшных персонажей, получали насадки с их изображениями. Кроме того, предприниматель предлагала и тематические наклейки к Рождеству, Хэллоуину или другим датам.



Наборы с супергероями / Фото mylugss



Наборы с мультяшными персонажами / Фото mylugss



Рождественские наклейки / Фото mylugss

Сара шутит, что больше всего повезло ее сыну Фредди, ведь он получает новые дизайны едва ли не каждый месяц, заставляя своих одноклассников завидовать.



Фредди с новыми наклейками для слуховых аппаратов / Фото mylugss

С тех пор творения изобретательной женщины добавили уверенности многим детям со всего мира. За ее страницей в инстаграме можно проследить, чем она радовала малышей. Однако, в конце июля Сара завершила свой невероятный проект, объяснив, что к этому ее вынудили определенные жизненные изменения.



Наборы из Lego / Фото mylugss



Персонажи комиксов / Фото mylugss



Наборы с бабочками / Фото mylugss



Наборы на Хэллоуин / Фото mylugss