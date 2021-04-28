У фотографа подрастает 2 сыновей и 2 дочери, которые стали любимыми его моделями. Отец стремится поймать каждый момент их интересной жизни.

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"Раньше я также фотографировал, но никогда не ставил перед собой определенной цели. Это продолжалось до тех пор, пока я не захотел снимать то, что мне бы хотелось увековечить. Это и стало моей мотивацией", – вспомнил Адриан.

Кадры, которые делает Мюррей, завораживают своей нежностью, изяществом и красотой. Адриан ловит прекрасные моменты своих детей – домашние игры, прогулки фермой, игры с животными.

"Дети – это самое прекрасное, что есть на этой планете. Я хочу, чтобы весь мир это увидел", – сообщил Адриану К. Мюррей.

Смотрите фото, которые делает отец: