Мечта детства на 32 день рождения: какой сюрприз парень организовал на праздник девушки – фото

Американка Сим Муларки очень любит комиксы и все, что с ними связано. В детстве она обожала Бэтмена и мечтала о вечеринке на день рождения в стиле комиксов и фильмов об этом персонаже. Однако родители девушки считали, что праздник в таком стиле только для мальчиков.

Бойфренд Сим, которого зовут Джонни Вайсгербер решил это исправить. Именно поэтому он организовал вечеринку в стиле Бэтмена на ее 32 день рождения.

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В день праздника девушка была на работе и ожидала, что будет только ужин. Когда Сим зашла домой, все вокруг, начиная от украшений и до еды, было сделано в стиле ее любимых комиксов. Именинница расплакалась от радости, когда поняла, что ее детская мечта наконец сбылась.

"Эта вечеринка была чем-то особенным. Джонни действительно знает, как сделать все возможное для отличного праздника. Он сказал мне, что неделями готовился к этой вечеринке-сюрпризу. Даже не знаю, как я этого не заметила", – вспомнила Сим Муларки.

Честно говоря, я совсем забыла о своем собственном дне рождении. Я была так истощена работой. Думала, что приду на тихий ужин. Однако я разрыдалась, когда открыла дверь и увидела своих друзей и весь этот крутой декор в стиле Бэтмена, большая часть которого была винтажной,

– рассказала Сим.

Кроме декора, сладостей, коктейлей и костюмов на тему Бэтмена, на празднике были конкурсы и квесты, созданные по сюжетам комиксов и фильмов о Брюсе Уэйне, от которых Сим в восторге.

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"Это было так весело! Я снова почувствовала себя ребенком. Это как будто исцелило мою душу. Мне так повезло, что в моей жизни есть такой замечательный человек, как Джонни", – добавила Сим.

Смотрите фото: какую вечеринку организовали для Сим