Готовясь ко дню свадьбы, влюбленным нужно помнить, насколько важными есть кадры воспоминаний с этого события. Особенно с родителями.

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Для того чтобы убедиться, что фотограф воплотит все ваши ожидания, можете показать ему подборку кадров, которые хотели бы получить. Важно, чтобы он смог передать в фотографиях ту связь матери и ребенка в важный для всех день. Это могут быть, как классические моменты подготовки, так и бессмысленные танцы.

Кроме того, свадьба может быть наполнено большим количеством трогательных традиций, в которых участвуют мамы со своими детьми.

Смотрите фото: мамы с детьми в день свадьбы