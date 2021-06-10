Мама потеряла малыша на пляже: почему парням, которые нашли ребенка, не понравилась ее реакция

Когда Майкл Каррид и Лекс Хартоп отправились на пляж Кент, что в Великобритании, они не ожидали там увидеть потерянного младенца. Почему парням не понравилась реакция матери на исчезновение ребенка – читайте в материале.

Когда парни шли к берегу, они увидели маленькую девочку без родителей рядом. Ребенок сам полз по бетонным ступенькам, которые вели на очень быструю и опасную дорогу.

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Майкл Каррид отметил, что не мог там оставить девочку, поэтому взял ее на руки и начал искать родных. "Мы прошли 3 разные группы людей. Одна группа была у лестницы, где мы нашли ребенка, а еще две на пляже. Всего мы опросили около 20 человек", – вспомнил Майкл.

Внезапно к парню подошла женщина, которая оказалась мамой малыша, и протянула руки к ребенку. Она забрала девочку, а потом вместе с ней продолжила свою прогулку по пляжу, толкая мяч и разговаривая по телефону.

Ребята отметили, что им показалось будто женщина совсем не волновалась о том, что ее ребенок пропал и мог пострадать. Она даже не сказала "спасибо" и это очень возмутило Майкла и Лекса. "Мы были шокированы тем, что произошло", – добавил Майкл.

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Свои попытки найти родителей парни сняли на видео. Ролик собрал почти два миллиона просмотров и тысячи комментариев: "Ей действительно было все равно? Она явно даже не волновалась. Ужас", "Я бы сошла с ума, если бы у меня пропал ребенок. А она даже не оторвалась от телефона", "Слава Богу, что ребята нашли эту девочку".

Смотрите видео: как ребята пытались найти мать девочки