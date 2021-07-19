Девочка Лейла любит перевоплощаться в образы принцесс, а мама выбирает переодеваться в злодеек.

Интересно Родители с малышом воспроизводят известные киноленты благодаря картонным коробкам: фото

Одной из их любимых фотосессий стала "Русалочка", где Лейла превратилась в Ариэль, а Камилла стала Урсулой.

Костюмы для своих идей мама с дочкой шьют самостоятельно или заказывают у местной портнихи. Камилла считает, что такое совместное развлечение помогло стеснительной Лейли "вылезти из своей раковины" и обрести уверенность в себе.

Смотрите фото, которые делают мама с дочкой:

Смотрите видео с фотосессии: