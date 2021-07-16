Малышу одели очки и он впервые смог увидеть родителей: видео реакции мальчика

Из-за врожденной болезни глаз малыш не мог четко видеть окружающий мир. Какова была его реакция, когда ему одели очки – читайте в материале.

Благодаря специальным очкам, малыш наконец смог разглядеть все вокруг, включая своих родителей. Видео с реакцией мальчика активно комментировали и распространяли пользователи социальных сетей.

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Благодаря большой активности, видео на сайте Reddit набрало более 60 тысяч лайков и 1 миллион комментариев.

Как комментировали люди:

"Это очень трогательно! Однако мне все еще интересно, как врачи понимают, какой именно минус у ребенка".

"Эта реакция бесценна. Я влюблена в его улыбку!".

Мне нравится переход малыша от "О, нет, нет, скорее уберите это от меня" до "Ого, вау, это что, мои руки?"."

"Он похож на черепашку-ниндзя. Очаровательный малыш, надеюсь, он будет счастлив".

"Обожаю такие видео, они напоминают о том, что действительно стоит ценить в жизни".

Смотрите видео: малыш впервые увидел родителей