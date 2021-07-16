Малюку одягнули окуляри й він вперше зміг побачити батьків: відео реакції хлопчика
16 липня 2021 , 20:20Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Через вроджену хворобу очей малюк не міг чітко бачити навколишній світ. Яка була його реакція, коли йому одягнули окуляри – читайте у матеріалі.
Завдяки спеціальним окулярам, малюк нарешті зміг розгледіти все навколо, включаючи своїх батьків. Відео з реакцією хлопчика активно коментували та поширювали користувачі соціальних мереж.
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Завдяки великій активності, відео на сайті Reddit набрало понад 60 тисяч вподобань та 1 мільйон коментарів.
Як коментували люди:
- "Це дуже зворушливо! Проте мені все ще цікаво, як лікарі розуміють, який саме мінус у дитини".
- "Ця реакція безцінна. Я закохана в його посмішку!"
- Мені подобається перехід малюка від "О, ні, ні, швидше приберіть це від мене" до "Ого, вау, це що, мої руки?"."
- "Він схожий на черепашку-ніндзя. Чарівний малюк, сподіваюся, він буде щасливий".
- "Обожнюю такі відео, вони нагадують про те, що дійсно варто цінувати в житті".
Дивіться відео: малюк вперше побачив батьків