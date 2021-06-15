Какие вопросы должны задать родители

Важно учитывать при выборе детского лагеря, есть ли определенная тема, мировоззрение, ценности.

Какие условия проживания. Важно понимать, знакомый ли ребенку такой быт, нужно ли его подготовить.

К теме Чем можно заняться с ребенком летом: 50 интересных и уникальных идей

Впервые лагерь ли располагается именно в этом месте, или это уже привычное место?

Какой будет питьевая вода?

Есть ли рядом водоем, предусматриваются ли водные активности? Для многих детей, которые боятся плавать, это "острая тема".

Какая предполагается программа?

Кто вожатые?

Сколько детей на одного взрослого?

Смешанные ли возрастные группы, разбиты ли по возрастным группам?

Где находится туалет, душ, сколько человек живет в одной комнате?

Можно ли пользоваться телефоном, давать с собой деньги, как с ребенком связываться, можно ли и когда звонить вожатым? Ведь чем спокойнее будет родителям, тем спокойнее будет детям.

Также взрослым нужно исследовать отзывы о лагере и его расположении. Помня при этом, что мысли субъективны, но по многим похожим отзывами можно сформировать картину.

Важно уточнять условия карантинных мероприятий в этом году. Что происходит, если кто-то из детей заболевает.



Карантинные условия / Фото iStock​

Обязательно важно уточнить, какое планируется питания, будет ли возможность выбора. Если ребенок не переносит каких-то продуктов, это важно обсуждать заранее.

Если у ребенка есть аллергия – на еду, укусы комаров, лекарства – об этом важно не просто сказать, это необходимо написать.

Что делать, если ребенок звонит и плачет

Родителям не нужно сразу срываться с места и ехать забирать. Вместо этого стоит внимательно послушать ребенка и понять причину его слез:

Соскучился за родителями.

Грустно или скучно.

Ему плохо.

Если ребенок скучает по дому, его обязательно нужно поддержать. Напомнить, что ваша любовь всегда с ней, даже когда ее не видно. Также можно договориться о том, что ребенок будет писать заметки, делать фото и высылать их.

Если ребенку скучно или грустно, стоит уточнить, удалось ли ему познакомиться и подружиться с детьми, чувствует ли он себя частью группы. Уточните, как зовут детей в его группе. Можете дать ему суперсекретное задание: выведать как зовут и есть ли братья-сестры, есть ли домашние животные. А себе задаем вопрос – как ребенок справляется со скукой, если мы не даем ей планшет и телефон.



Летний лагерь / Фото Dec Camp​

Если ребенок говорит, что его обижают, дразнят, угрожают – нужно сразу связаться с вожатыми. При контрольном звонке уточните: помнит ли вообще вожатый имя ребенка, понимает ли, о ком говорят. Спросите, как ведет себя ребенок в течение дня, важно ли вам что-то знать.

Важно С какого возраста ребенка можно оставлять одного дома: практические рекомендации

Сейчас есть большой выбор летних лагерей и активностей. Для детей 6 – 9 лет идеальный формат дневных лагерей. Дети после 10 лет могут сами просить побыть без родителей. Пусть для каждого, кому это нужно, найдется свой идеальный лагерь.