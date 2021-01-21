Родители неоднократно слышат о "страшном возраст ребенка" и боязно ждут его наступления. Действительно ли такой ужасный кризис 2 лет, 4 лет, 6 лет и подростковый возраст – читайте в материале.

2 года

Во время кризиса 3 лет ребенок постоянно устраивает истерику, плачет, требует своего, не слушается, и становится неуправляемым. Об этом сообщили в издании 4MAMAS.

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На самом деле дети жадные исследователи. Они с невероятным интересом изучают мир, пробуют новое, изучают каждую мелочь. Они становятся самостоятельными и уже могут сказать, чего они хотят. Кризис 3 лет легкое испытание, но точно не наихудшее.

4 года

В этом возрасте дети знают границы дозволенного, но все равно продолжают немного их расширять. Самостоятельность ребенка растет, из-за чего он очень часто плачет.

Однако с 4-летним ребенком можно уже говорить более содержательно. Он уже может танцевать, петь, рисовать. Поэтому 4 года также не самый плохой возраст.



Дети 4 лет / Фото BabyCenter

6 лет

Ребенок легко расстраивается из-за любого пустяка. Например, не получилось хорошо прочитать, не успел записать, не получается быстро считать – все в слезы.

На самом деле в 6 лет малыш может нарисовать настоящий шедевр и составить из LEGO башню. Они уже думают на серьезные темы, с ними интересно говорить и вместе исследовать новое. Да, 6 лет – не самый плохой возраст.

Подростки

В этом возрасте они бунтуют, не хотят жить по правилам, стремятся больше времени проводить с друзьями, влюбляться.

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Если еще до подросткового возраста с ребенком были налажены доверительные отношения, этот период пройдет гладко. Он будет с вами советоваться, рассказывать о том, как проводит время, обращаться за советом. Поэтому и подростковый возраст, как оказалось, не самый плохой.