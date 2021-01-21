Батьки неодноразово чують про "страшний вік дитини" й боязко чекають на його настання. Чи дійсно така жахлива криза 2 років, 4 років, 6 років та підлітковий вік – читайте у матеріалі.

2 роки

Під час кризи 3 років дитина постійно влаштовує істерику, плаче, вимагає свого, не слухається, та стає некерованою. Про це повідомили у виданні 4MAMAS.

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Насправді малюки жадібні дослідники. Вони з неймовірною цікавістю вивчають світ, пробують нове, вивчають кожну дрібничку. Вони стають самостійними та вже можуть сказати, чого вони хочуть. Криза 3 років не легке випробовування, але точно не найгірше.

4 роки

У цьому віці діти знають межі дозволенного, але однаково продовжують трішки їх розширяти. Самостійність дитини зростає, через що вона дуже часто плаче.

Проте з 4-річною дитиною можна вже говорити змістовніше. Вона вже може танцювати, співати, малювати. Тому 4 роки також не найгірший вік.



Діти 4 років / Фото BabyCenter​

6 років

Дитина легко засмучується через будь-яку дрібницю. Наприклад, не вийшло добре прочитати, не встигла записати, не виходить швидко лічити – все у сльози.

Насправді у 6 років маля може намалювати справжній шедевр та скласти з LEGO вежу. Вони вже розмірковують на серйозні теми, з ними цікаво говорити та разом досліджувати нове. Так, 6 років — не найгірший вік.

Підлітки

В цьому віці вони бунтують, не хочуть жити за правилами, прагнуть більше часу проводити з друзями, закохуватися.

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Якщо ще до підліткового віку з дитиною були налагоджені довірливі стосунки, цей період пройде гладко. Вона буде з вами радитися, розповідати про те, як проводить час, звертатися за порадою. Тож і підлітковий вік, як виявилося, не найгірший.