Кричала, что беременна от жениха и хотела сорвать свадьбу: незнакомка ворвалась на церемонию

На свадьбу к влюбленной паре ворвалась женщина, которая утверждала, что она беременна ребенком жениха. Как это происходило – читайте в материале.

На видео священник вел свадебную церемонию, которую прервал голос женщины, стоявшей за кадром.

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"Действительно, Энтони? Ты собираешься вести себя так, будто не знаешь меня? Ты сегодня не принимал свои лекарства против психического расстройства?" – кричала женщина. На этом она не остановилась и продолжала обострять ситуацию.

А у меня тут твой ребенок. Энтони, я знаю, ты меня слышишь,

– кричала незваная гостья.

Все это время жених и невеста делали вид, что ничего не происходит. Однако одна из подружек решила попробовать пробраться сквозь толпу, чтобы заставить незнакомку замолчать.

По словам девушки, стало понятно, что она дочь невесты. "Тебе лучше уйти со свадьбы моей мамы. Что с тобой?", — сказала дочь.

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На этом видео завершилось, однако автор ролика добавила, что гости были шокированы после увиденного.

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