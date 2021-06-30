Контракт для подружек невесты: 37 пунктов, которые разозлили соцсети
Источник:7news
Невеста из США создала "Контракт для подружек", что имел 37 пунктов. Почему он стал вирусным и возмутил людей в социальных сетях – читайте в материале.
Правила позволяют невесте полностью диктовать все аспекты внешности подружек, ограничивать употребление алкоголя и запрещать заигрывать с мужчинами на свадьбе.
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Женщина призналась, что 4 девушки отказались подписывать контракт, однако 6 таки приняли все ее требования.
Контракт для подружек невесты / Фото 7news
"Я выдала подружкам контракты. Это объяснило все мои ожидания от начала до конца", — сообщила невеста.
Люди в социальных сетях возмущались после прочтения требований невесты. Многие пользователи утверждали, что бросили бы этот листок девушке в лицо или уверяли, что завершили бы дружбу.
Контракт, который подготовила невеста
- Я не буду пытаться убедить невесту что-то изменить к своей свадьбе.
- Я ни о ком не буду говорить плохо на свадьбе.
- С этого момента и до свадьбы я не наберу более 3 килограммов.
- Я буду иметь только черные или темно-каштановые волосы в день свадьбы (основные моменты могут быть приняты, если будут одобрены перед тем).
- Я не могу нарастить ресницы в день свадьбы, если они не сделаны профессионалом.
- Я буду посещать девичник, примерку и репетиции свадьбы. Пропустить можно в случае смерти, тюрьмы, беременности в срок более 5 месяцев и некоторые болезней, которые подтверждены справкой врача.
- Я буду ухаживать за кожей, волосами и ногтями отныне и до свадьбы.
- Невеста выберет мне визажиста в день свадьбы.
- Я соглашусь носить платье, которое выберет невеста, несмотря на собственное мнение, стиль или любимый цвет.
- В день свадьбы я не буду носить дополнительные аксессуары или ювелирные изделия, кроме своей свадебной одежды и обручального кольца.
- Я намеренно не забеременею к свадьбе. Беременность до 5 месяцев не может быть освобождением от посещения свадебных мероприятий.
- Я поддержу невесту во всем, что она выберет.
- Я не буду употреблять более 7 единиц алкоголя во время любого свадебного мероприятия. Кроме девичника, где ограничений не будет.
- Я не буду иметь свидание на свадьбе без разрешения невесты.
- Я не приведу других людей, кроме детей, на никакое мероприятие.
- Я не буду приводить своих детей на свадьбу, если они не являются частью свадебной вечеринки (без исключений).
- Я позабочусь о том, чтобы в день всех событий у меня была няня.
- Я не буду делать "намеков" мужчинам во время свадебной вечеринки.
- Я не буду встречаться с кем-то из участников свадьбы, с которыми я не имела отношений до подписания этого контракта.
- Я буду счастливой и позитивной в любое время свадьбы.
- Я не стану чувствительным или злым на невесту, потому что понимаю, что она моё руководство.
- Я не буду пытаться каким-либо образом превзойти невесту.
- Я буду носить прическу, которую невеста выберет в день свадьбы.
- Я понимаю, что я должна приобрести собственное платье и обувь на свадьбу.
- Я понимаю, что девичник это место отдыха.
- Я понимаю, что я должна приобрести футболку для девичника и финансировать собственную поездку.
- Я понимаю, что нужно будет помочь в финансировании некоторых мероприятий. Свадьба и прием не включены.
- Я понимаю, что невеста не хочет любых предложений. Разрешено только предложение, как способ получить выбранный ею предмет по более низкой цене.
- Я не брошу свадебную вечеринку из-за одной из вышеперечисленных причин. Если мне не понравится что-либо из перечисленного, я не подпишу контракт и меня заменят. Я понимаю, что я не согласен с указанными выше условиями, это не испортит дружбу. Но если я подпишу, соглашусь, но позже захочу бросить, то это разрушит нашу дружбу.
- Я понимаю, что ни одна дружба с невестой не превышает кого-либо на ее свадебной вечеринке, поэтому ко всем будут относиться одинаково.
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- Я понимаю, что, возможно, будут определенные физические нагрузки на стойке регистрации, поэтому для этого нужна практика.
- Никакие цветные контактные линзы не допускаются.
- Нет черных нарисованных бровей.
- Не допускается использование глянцевой цветной помады. Той, которая выглядит очень-очень блестящей и яркой.
- Никаких ярких ногтей в день свадьбы. Разрешены только в стиле – американский, французский или нюдовый.
- Я сообщу невесте о своем обычном 7-дневном графике в течение 5 дней после подписания этого контракта.
- Я соглашусь экономить не менее 50 долларов в месяц следующие 14 месяцев.