Батут, бассейн и игровые зоны: в Киеве впечатляюще обновили детский сад – фото

В Оболонском районе Киева открыли обновленный детский сад №661 по адресу улица Приречная, 3. Для малышей обустроили новые игровые зоны, батут и бассейн.

На территории детского сада обустроили 14 зон для прогулок с теневыми навесами.

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Кроме этого, обустроили игровыми элементами, сделали новое футбольное и баскетбольное поле, а также площадку с качелями.



Детский сад до ремонта / Фото iloveobolon.kiev.ua​

"Сегодня очередь в дошкольные учреждения столицы колоссальная. В общем, садов не хватает, и те заведения, которые есть, давно превысили установленную норму 20 детей в группе. Поэтому должны и дальше прилагать максимум усилий, чтобы старые сады обновлялись, а новые открывались", — сообщила депутат в Киевсовете Ирина Никорак.

По ее словам, первоочередная задача – создавать комфортные и безопасные условия для роста и развития детей.

Смотрите фото: как выглядит детский сад