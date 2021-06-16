На території дитячого садочка облаштували 14 зон для прогулянок з тіньовими навісами.

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Крім цього, облаштували ігровими елементами, зробили нове футбольне та баскетбольне поле, а також майданчик з гойдалками.

Дитячий садочок до ремонту / Фото iloveobolon.kiev.ua

"Сьогодні черга у дошкільні заклади столиці колосальна. Загалом, садочків не вистачає, і ті заклади, які є, давно перевищили встановлену норму 20 дітей у групі. Тож маємо і далі докладати максимум зусиль, щоб старі садочки оновлювалися, а нові відкривалися", – повідомила депутатка в Київраді Ірина Никорак.

За її словами, першочергове завдання – створювати комфортні та безпечні умови для зростання та розвитку дітей.

Дивіться фото: як виглядає дитячий садочок