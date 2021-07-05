Какие вещи малыша родителям обязательно нужно сохранить: 5 ценных воспоминаний

Есть вещи, которые всегда будут напоминать о счастливых моментах, связанных с малышом. Если родители их не сохранят, будут сожалеть об этом, когда ребенок вырастет и начнет жить взрослой жизни.

Фото или видео УЗИ

Первые фото и видео малыша, пока он еще в животе, следует хранить для воспоминаний. Ведь ощущение мамы, когда она их найдет через несколько лет, невозможно ни с чем сравнить.

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Бирка из роддома

Крохотный пластиковый браслет, на котором написаны дата, время, вес и рост новорожденного малыша, способны вызвать невероятные эмоции. Кстати, когда ребенок вырастет, ему тоже будет интересно взглянуть на собственную бирочку.

Бирка из роддома / Фото iStock

Одежда и фото выписки

Можно сохранить хотя бы часть предметов, которые были приобретены к выписке. Также касается предметов, которые надевают на ребенка при крещении.

Первую любимую игрушку

Игрушек в жизни ребенка будет много, даже слишком. Они будут меняться в соответствии с потребностями и навыками малыша. Однако почти в каждом периоде будет одна любимая.



Первые игрушки ребенка / Фото Emma's Diary​

Когда интерес к ней угаснет, сохраните эту игрушку, чтобы когда-то вместе с взрослым ребенком вспомнить, как вы играли.

Детские рисунки

Детское творчество замечательное, искреннее и непосредственное. Хотя первые кривые линии мало напоминают рисунок, однако постепенно на листах бумаги начнут появляться своеобразные образы.

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Сохраните несколько рисунков с каждого периода детства. Кроме этого, обязательно подпишите, в каком возрасте был сделан рисунок.