Какие решения родители не должны принимать вместо детей: 4 запрета в воспитании

Есть определенный тип родителей, который очень заботится и контролируют своих детей. Это может выливаться не только в негативное отношение к старшим, но и в неспособность самостоятельно принимать решения и другие психологические проблемы. Какие 4 ошибочные решения родителей могут на это повлиять – читайте в материале.

Сколько есть

Важно понимать, что это не о том, чем питается ребенок. Родители должны следить за питанием, чтобы оно было сбалансированным и полезным для организма.

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Когда родители указывают детям конкретное время питания, несмотря на наличие голода, тем самым они учат их игнорировать сигналы мозга по сытости. Цель родителей заключаться в том, чтобы научить детей слушать себя, свою совесть, инстинкты и даже свой живот.

Кого обнимать

Часто родители говорят детям фразу "иди, обними" в конце встречи с семьей или друзьями. Однако в некоторых случаях, когда ребенок не хочет обнимать или целовать другого человека, не стоит нервничать и заставлять его. Дети не должны чувствовать себя вынужденными проявлять к кому-либо привязанность, даже к бабушке или дедушке.



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С чем играть

Понятно, что со спичками и другими опасными вещами играть не стоит. Родители должны дать своему чаду свободу в выборе игрушек, книг для чтения, увлечений, спорта. Не стоит подталкивать детей, особенно подростков, в определенных занятиях, которые нравятся именно маме или папе.

Как должны себя чувствовать

Для общения маленькие дети используют свои эмоции. В некоторых ситуациях их поведение может показаться театральным, но для детей оно абсолютно рациональное. Поэтому родители должны позволить выражать эти чувства.

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При этом нужно напоминать, что несмотря на определенные чувства, они все равно должны уважать своих родителей и других взрослых. А также правильно выражать эмоции без ущерба окружающим.