Какие методы наказания нельзя применять: 3 запрета в воспитании детей

Все дети разные, поэтому и наказание индивидуальные. Одному ребенку достаточно мягко сделать замечание – и он прекратит безобразничать, другому нужен только взгляд – и тут же успокаивается. Однако, какие методы наказания нельзя применять – читайте в материале.

Не должны быть строгим и длительным

Например, ребенок может посидеть на стуле. Продолжительность зависит от возраста: 3 года – 3 минуты, в 6 лет – 6 минут.

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Этот метод следует использовать сразу за непослушанием. Однако перед тем следует определить правила и только за их нарушение наказывать.



Наказание ребенка / Фото Creative Child Magazine​

Недопустимо физическое наказание

Физического наказания необходимо избегать. По словам психологов, если постоянно воспитывать таким методом, ребенок может осознать, что бить – это нормально. Такие дети бьют всех вокруг, а когда вырастают, могут проявлять агрессию уже в своей семье.

Не должно быть в форме унижения или высмеивание

Например, такие наказания, как: "Провинился – иди теперь туалет будешь мыть" – только ухудшат отношения с ребенком. Нельзя говорить и что-то подобное с иронией.

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Все наказания, замечания нужно делать спокойно и без всяких издевательств. Объяснить можно все, но у родителей не всегда хватает на это терпения. Воспитывайте ребенка по принципам гармоничного развития, тогда никакие наказания не понадобятся.