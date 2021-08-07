Які методи покарання не можна застосовувати: 3 заборони у вихованні дітей

Усі діти різні, тому й покарання індивідуальні. Одній дитині достатньо лагідно зробити зауваження — і вона припинить бешкетувати, іншій потрібен лише погляд — і вона відразу заспокоюється. Проте, які методи покарання не можна застосовувати – читайте у матеріалі.

Не повинні бути суворим і тривалим

Наприклад, дитина може посидіти на стільці. Тривалість залежить від віку: 3 роки — 3 хвилини, у 6 років — 6 хвилин.

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Цей метод варто використовувати одразу за неслухняністю. Проте перед тим варто визначити правила й тільки за їх порушення карати.

Покарання дитини / Фото Creative Child Magazine

Не припустиме фізичне покарання

Фізичного покарання необхідно уникати. За словами психологів, якщо постійно виховувати таким методом, дитина може усвідомити, що бити — це нормально. Такі діти б’ють усіх навколо, а коли виростають, можуть проявляти агресію вже у своїй родині.

Не має бути у формі приниження чи висміювання

Наприклад, такі покарання, як: "Завинив — іди тепер туалет митимеш" — тільки погіршать стосунки із дитиною. Не можна говорити та щось подібне з іронією.

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Усі покарання, зауваження потрібно робити спокійно та без усіляких знущань. Пояснити можна все, проте у батьків не завжди вистачає на це терпіння. Виховуйте дитину за принципами гармонійного розвитку, тоді жодні покарання не знадобляться.