"Заберет дядя" и "останешься один": какие фразы не остановят детскую истерику, а навредят

Всем родителям знакома проблема детских истерик, которые иногда сложно остановить. У каждого взрослого есть свой проверенный метод, который помогает отвлечь малыша. Какие фразы могут навредить и не являются действенными – читайте в материале.

• "Прекрати, а то оставлю без мультиков"

Родители для ребенка неоспоримый авторитет. Поэтому когда они лишают телевизора, игр или других важных вещей, малыш понимает, что что-то делает не так.

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Однако же истерика не возникает просто так, ведь ребенку плохо и так он выражает свое горе. В таком случае малыш понимает, если еще раз выразит свои эмоции, его могут лишить чего-то важного. Через такие установки дети вырастают и превращаются во взрослых, у которых замороженный весь спектр негативных эмоций. Как следствие, возникают болезни сердечно-сосудистой системы, гипертония и неконтролируемые вспышки гнева.

• "Почему ты по пустякам расстраиваешься?"

Когда родители говорят такую ​​фразу, они не помогают ребенку, а вредят. Даже если взрослым кажется, что повод для слез – это мелочь, но для ребенка это действительно может быть трагедией.



Расстроенная ребенок / Фото adobe fzkes

Обесценивая его чувства, родители дают малышу понять, что причины его страданий или радости, — неважны. Кроме этого, ребенок еще и начинает чувствовать обиду за то, что его не понимают. В дальнейшем это может привести к обратному эффекту: подросток будет обесценивать мысли и чувства родителей.

• "Если ты не прекратишь, я пойду и ты останешься один"

Страх остаться одному – базовый. Говоря такое малышу, родители подрывают его доверие к миру. Ребенок впитывает такую ​​установку: сделал что-то не то, сам не понимая что, — остаешься один. Доверять после такого маме и папе – сложно. С этого могут "вырасти" неврозы, тревожные расстройства и панические атаки.

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• "Сейчас придет дядя и заберет тебя"

Эта установка формирует негативное представление ребенка о врачах, милиционерах и всех тех профессиях, которыми родители пытаются запугать. Как малышу не устраивать истерики в поликлинике, когда он десятки раз слышал, что злой доктор сделает ему укол, если не съест кашу или не помоет руки.