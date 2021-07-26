"Забере дядько" та "залишишся один": які фрази не зупинять дитячу істерику, а зашкодять

Усім батькам знайома проблема дитячих істерик, які інколи складно зупинити. У кожного дорослого є свій перевірений метод, який допомагає відволікти малюка. Які фрази можуть зашкодити та не є дієвими – читайте у матеріалі.

• "Припини, а то залишу без мультиків"

Батьки для дитини незаперечний авторитет. Тому коли вони позбавляють телевізора, ігор чи інших важливих речей, малюк розуміє, що щось робить не так.

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Проте ж істерика не виникає просто так, адже дитині погано й так вона висловлює своє горе. В такому випадку малюк розуміє, якщо ще раз висловить свої емоції, його можуть позбавити чогось важливого. Через такі установки діти виростають й перетворюються на дорослих, у яких заморожений весь спектр негативних емоцій. Як наслідок, виникають хвороби серцевої системи, гіпертонія й неконтрольовані спалахи гніву.

• "Чому ти через дурниці засмучуєшся?"

Коли батьки говорять таку фразу, вони не допомагають дитині, а шкодять. Навіть якщо дорослим здається, що привід для сліз – це дрібниця, проте для дитини це дійсно може бути трагедією.



Засмучена дитина / Фото adobe fzkes

Знецінюючи його почуття, батьки дають малюку зрозуміти, що причини його страждань чи радощів, – неважливі. Крім цього, дитина ще й починає відчувати образу за те, що його не розуміють. Надалі це може привести до зворотного ефекту: підліток буде знецінювати думки та почуття батьків.

• "Якщо ти не припиниш, я піду й ти залишишся один"

Страх залишитися самому – базовий. Кажучи таке малюкові, батьки підривають його довіру до світу. Дитина вбирає таку установку: зробив щось не те, сам не розуміючи що, – залишаєшся один. Довіряти після такого мамі й татові – складно. З цього можуть "вирости" неврози, тривожні розлади та панічні атаки.

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• "Зараз прийде дядько і забере тебе"

Ця установка формує негативне уявлення дитини про лікарів, міліціонерів і всі ті професії, якими батьки намагаються залякати. Як малюку не влаштовувати істерики в поліклініці, коли він десятки разів чув, що злий доктор зробить йому укол, якщо не з'їсть кашу чи не помиє руки.