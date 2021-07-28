Это финальная выплата алиментов, – мужчина высыпал на газон бывшей жены 80 тысяч монет

Американец выплатил последние алименты, насыпав их на поляну бывшей жены. Более 80 тысяч монет достоинством в 1 цент оказались на газоне. Очевидицей события стала дочь Эвери, которой за несколько дней до этого исполнилось 18 лет.

Вид кучи монет во дворе дома поразил девушку и маму. Женщина не понимала, что происходит, пока бывший муж не воскликнул "Это финальная выплата алиментов". Выгрузив монеты, мужчина сел за руль и поехал.

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По словам Эвери, она не ожидала такого от отца и теперь пытается понять, почему он так поступил.

Мать с дочкой собрали все монеты из травы и земли, чтобы передать их в благотворительную организацию Safe Harbor, которая предоставляет убежище женщинам, пережившим домашнее насилие. В общем Эвери с мамой собрали 850 долларов.

Смотрите видео: как отец "выплатил" последние алименты

Новость об их добром поступке быстро распространилась и люди решили присоединиться. Например, друг семьи передал в Safe Harbor такую же сумму, что "выплатил" отец Эвери.

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Кроме этого, в подписи к денежному переводу неравнодушные люди указывали что делают это в поддержку Эвери и ее мамы.